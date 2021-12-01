Зеленский пообещал украинцам кредит по ставке 5% и назвал условие

Президент уточнил, кто сможет получить кредит.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде заявил, что каждый честно уплачивающий налоги украинец сможет получить кредит по ставке 5%.

"Вскоре мы запускаем программу украинская "Мрія", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии", — сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что ему не стыдно за выполнение своей предвыборной программы.

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