Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Зеленский пообещал украинцам кредит по ставке 5% и назвал условие

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский пообещал украинцам кредит по ставке 5% и назвал условие

Президент уточнил, кто сможет получить кредит.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде заявил, что каждый честно уплачивающий налоги украинец сможет получить кредит по ставке 5%.

"Вскоре мы запускаем программу украинская "Мрія", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне для приобретения собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии", — сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что ему не стыдно за выполнение своей предвыборной программы.

Читайте также:

Следующая публикация