Пять автомобилей, на которые лучше не попадать в ДТП

Пять автомобилей, на которые лучше не попадать в ДТП

Европейское агентство Euro NCAP обнародовало новые результаты тестирования безопасности автомобилей.

Европейское агентство по проведению независимых краш-тестов авто (Euro NCAP) представило свой список автомобилей за 2021 год. Для того чтобы понять насколько безопасна сама конструкция авто, для тестов брали машины исключительно в базовой комплектации.

В этом году целых 5 новых моделей получили довольно низкие оценки по безопасности. Об этом агентство Euro NCAP сообщило на своем официальном сайте.

Кстати, авто из этого списка также довольно популярны и на наших дорогах. Давайте разберемся, кто попал в черный список европейцев.

Самые плохие показатели у автомобиля Dacia Sandero Stepway. Это бюджетный пятидверный хэтчбек с двигателем на 1 литр и небольшой турбиной. Его собственная масса – 1111кг. Из 5 возможных звезд Sandero Stepway получил 2. По безопасности для взрослых пассажиров результат – 70%, для детей – 72%, для других участников дорожного движения – 41%, а по системе помощи водителю в экстренных ситуациях вообще – 42%.

Dacia Logan – показала себя на тестированиях так же, как и ее старший брат Dacia Sandero Stepway. Так что 2 звезды и скромные баллы в процентах.

Далее к нам пришел Opel/Vauxhall Mokka. На тест был выбран пятидверный паркетник весом 1217 кг с обычным бензиновым двигателем 1.2 в комплектации Elegance, LHD. Здесь уже с показателями веселее – 4 звезды из 5. А дальше еще интереснее – безопасность для взрослых пассажиров – 73%, для детей – 75%, для других участников дорожного движения – 58%, а вот система помощи водителю в экстренных ситуациях значительно лучше чем у предыдущих автомобилей – 64%.

Французский Citroen C4 также получил от экспертов 4 звезды. Для проверки безопасности выбрали машину с бензиновым двигателем 1.2, а модификация – Feel Pack. Масса уже более серьезная – 1305 кг. Авто набрало: 80%, 83%, 57% и 63%. В этом случае автомобиль лучше защищает людей внутри, а вот пешеходам и прочим авто повезло меньше.

И напоследок Hyundai Bayon. Этот автомобиль стал самым маленьким кроссовером в линейке моделей автопроизводителя и только недавно начал появляться на дорогах Европы. На тест был предоставлен авто с мотором 1.0 T-GDI GL и массой 1230 кг. Результат – 4 звезды. А с безопасностью ситуация такова: 76%, 82%, 76% и 67%.

Конечно, эти оценки считаются плохими для европейского рынка, ведь к безопасности здесь совсем другое отношение. Так что автомобили совсем неплохие, а за рулем нужно быть осторожным всегда, независимо от полученных вашим автомобилем оценок.

Напомним, что серьезный дефицит машин в автосалонах спровоцировал новую схему заработка, как не попасть на "крючок" перекупщиков.