Сексапильная Полякова в прозрачном мини-платье шокировала мощным голосом

Артистка исполнила лирическую песню.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова в очередной раз доказала, что у нее сверхмощный голос.

Не так давно артистку пригласили выступить на благотворительном вечере фонда "Таблеточки", где она спела лирическую композицию "Венчальная" певца Евгения Кемеровского.

Для выступления Полякова выбрала изысканное обтягивающее полупрозрачное платье, которое подчеркнуло его подтянутую фигуру и стройные ноги.

"Венчальная! Живой струнный квартет, бэнд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда "Таблеточки"! Как вам такое исполнение? Песня Евгения Кемеровского!" – подписала видео Оля.

Лирические песни – редкость в репертуаре звезды, так что поклонники были приятно удивлены, а также признались, что их ошеломила сила голоса Поляковой. "Оля, до мурашек просто! Ну, как же не хватает в вашем репертуаре таких красивых песен!", "я всегда знала, что Оля может все", "как же вы роскошно поете".

Читайте также: