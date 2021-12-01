Сборная Украины может провести товарищеский матч с чемпионом Европы - СМИ

Это может произойти в начале 2022 года.

Сборная Украины может провести контрольный спарринг с действующими чемпионатами Европы — сборной Италии.

Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Отмечается, что предполагаемая встреча может состояться в начале 2022 года. Кроме "сине-желтых" итальянцы рассматривают варианты с Россией и Шотландией.

Так, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настойчиво просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Впрочем, пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, поэтому товарищеская игра еще не утверждена.

Все дело в том, что Украина и Италия весной проведут поединки плей-офф раунда отбора в ЧМ-2022. Именно вероятный товарищеский матч между ними и будет подготовкой к стыковым играм за право сыграть на Мундиале.