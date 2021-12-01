День ангела 2 декабря: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 2 декабря празднуют: Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Мужские именины

Адриан

Адриан – это имя римского (латинского) происхождения. Происходит оно от родового имени Hadrianus, что в переводе означает "адриатический". Адриан – целеустремленный, настойчивый, добрый человек с открытым сердцем. Он легко переключается между работой и отдыхом, а его жизнерадостность привлекает к нему множество людей. Он наделен хорошими лидерскими качествами, но проявляются они не сразу. Его лидерство носит мягкий, но упорный характер.

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Валентин

Имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым". Валентин проявляет больше интереса к гуманитарным наукам. В юношеском возрасте он может увлечься философией или психологией, и вполне может стать хорошим врачом психиатром или психотерапевтом. Впрочем, он может добиться успехов и в других сферах деятельности. Свободное время посвящает чтению, может посидеть за шахматами или кроссвордом. Валентин предпочитает спокойную прогулку не слишком далеко от дома и не отправится в туристический поход с возможными приключениями. В женщине, прежде всего, ценит скромность, ровный характер.

Вениамин

Вениамин – это имя древнееврейского происхождения, которое на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе имеет значение "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более свободная трактовка, хотя она больше отражает суть. Вениамин – уверенный и самостоятельный мужчина, который, несмотря на свое мужество, наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мыслей.

Геннадий

Геннадий – это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородное" или "благородное происхождение". Еще есть значение имени Геннадий — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом".

Геннадий аккуратен и наделен особой чистоплотностью, хорошими волевыми качествами и сильной нервной системой. Он серьезный, спокойный и нацеленный на результат мужчина, любящий поговорить и перед принятием важного решения хорошо подумать. Иногда страдает самолюбием и болезненно реагирует на замечания, даже если они обоснованы. Он не стремится к карьерным вершинам, любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом.

Герасим

В переводе с древнегреческого "Герасимос" – "уважаемый". У человека с этим именем очень чувствительная натура. Добрый и отзывчивый, он помогает всем, кто к нему обращается, но нередко сам становится жертвой своей доброты. Судьба не делает подарков Герасиму. Все, что у него есть, добыто упорным трудом, но он не заостряет особого внимания на том, как тяжело ему дается кусок хлеба.

Игнат (Игнатий)

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, потому что делало рождение малыша незаметным для темных сил. Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но весомо. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Денис

Имя Денис – это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящённый Дионису". Денис – веселый и общительный мужчина. Он склонен к аналитической работе, совсем не исключающей прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и в банковском аналитике. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в обычной компании. В компании с ним вам изредка будет скучно, он умеет приятно проводить время.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илларион

Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчив и нерешителен. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – это одна из важнейших сфер его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Леонид

Имя Леонид — это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид обладает лидерскими качествами, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев причисляет себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "почитать бога". Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне его заботится. Это часто позволяет ему дать добрый совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружающими.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Иаков

Иаков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Иаков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, несклонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Иаков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Иаков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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