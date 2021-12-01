Могли отравить или застрелить: в Винницкой области таинственно погибли лебеди

Труп одного погибшего лебедя отправили в лабораторию.

В Винницкой области на водоеме в селе Севериновка погибают лебеди. На арендованном пруду нашли мертвыми более сотни пернатых. Произошло это за несколько дней.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 1 декабря.

Крестьяне предполагают, что лебедей специально отравили или даже постреляли. Подозревают, что это могли сделать арендаторы водоема, потому что павших птиц спешно собрали и сожгли.

Предприниматели говорят, что и сами не знают, почему лебеди внезапно умерли. И даже одного уже отдали на экспертизу.

Делом заинтересовалась и полиция. Что на самом деле привело к мору краснокнижных птиц – выясняли и наши корреспонденты. Поэтому, больше расскажем в выпусках ТСН в течение дня.

В Винницкой области таинственно погибло более 100 лебедей

Напомним, в Херсонской области в лимане в Белозерском районе произошел массовый мор рыбы, она выбросилась на берег.

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