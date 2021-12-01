В Днепре разыскали молодых людей, сваливших Ханукию

Парней обвиняют в хулиганстве.

В Днепре разыскали молодых людей, разбивших ханукию. Им угрожает ответственность за хулиганство.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Огромный светильник установили на центральной площади Днепра к одному из самых главных еврейских праздников – Хануки.

В понедельник на рассвете молодые люди подошли к нему, сначала выключили лампочки, потом просто повалили светильник и скрылись.

Все зафиксировали камеры слежения.

Подозреваемым, говорят в полиции, от 18 до 20 лет.

Почему разбили религиозный символ – правоохранители выясняют. Обвиняют ребят пока в хулиганстве.

Ханукию в центре Днепра устанавливают несколько лет подряд. Зажигание свечей в течение восьми дней символизирует духовную стойкость, победу света над тьмой.

В Днепре разыскали молодых людей, разбивших ханукию

Напомним, что в Днепре неизвестные ночью 29 ноября на Европейской площади завалили Ханукию. Несколько человек подошли к символу еврейского праздника, перерезали провода и опрокинули столб со светильниками.

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