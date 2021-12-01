День ангела 2 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 2 грудня святкують: Адріан, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

Чоловічі іменини

Адріан

Адріан — це ім'я римського (латинського) походження. Походить воно від родового імені Hadrianus, що в перекладі означає "адріатичний". Адріан — цілеспрямований, наполегливий, добрий чоловік із відкритим серцем. Він легко перемикається між роботою і відпочинком, а його життєрадісність привертає до нього безліч людей. Він наділений гарними лідерськими якостями, але проявляються вони не відразу. Його лідерство має м'який, але наполегливий характер.

Валентин

Ім'я походить від латинського слова "валео", що означає "бути здоровим". Валентин проявляє більше інтересу до гуманітарних наук. У юнацькому віці він може захопитися філософією або психологією, і цілком може стати гарним лікарем психіатром або психотерапевтом. Втім, він може досягти успіхів і в інших сферах діяльності. Вільний час присвячує читанню, може посидіти за шахами або кросвордом. Валентин віддає перевагу спокійній прогулянці не занадто далеко від будинку й не вирушить в туристичний похід з можливими пригодами. У жінці насамперед цінує скромність, рівний характер.

Веніамін

Веніамін – це ім'я давньоєврейського походження, яке мовою оригіналу звучало як Біньямін. У перекладі має значення "син правої руки". Іноді ще перекладається як "щасливий син", але це більш вільне трактування, хоча воно більше відображає суть. Веніамін – впевнений і самостійний чоловік, який попри свою мужність наділений м'яким і добрим характером. Він користується великою популярністю у жінок, та й взагалі часто стає негласним лідером думок.

Геннадій

Геннадій — це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом".

Геннадій акуратний і наділений особливою охайністю, хорошими вольовими якостями і сильною нервовою системою. Він серйозний, спокійний і націлений на результат чоловік, любить поговорити та перед приняттям важливого рішення добре подумати. Іноді страждає на самолюбство і болісно реагує на зауваження, навіть якщо вони обґрунтовані. Він не прагне до кар'єрних вершин, любить спокійну і неспішну роботу з гарантованим результатом.

Герасим

У перекладі з давньогрецького "Герасимос" – "шановний". Чоловік із цим ім'ям має дуже чутливу натуру. Добрий і чуйний, він допомагає всім, хто до нього звертається, але нерідко сам стає жертвою своєї доброти. Доля не робить Герасимові подарунків. Усе, що в нього є, добуто завзятою працею, але він не загострює особливої уваги на тім, як важко йому дається шматок хліба.

Гнат (Ігнатій)

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил. Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам зрідка буде нудно, він вміє приємно проводити час.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Леонід

Ім'я Леонід — це двокореневе ім'я давньогрецького походження і означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід може знайти спільну мову будь з ким, а його вміння розбиратися в людях нерідко виручає його і допомагає в житті. В роботі Леонід має лідерські якості, що дозволяє з легкістю обіймати керівні посади. Сімейні стосунки Леонід будує з серйозним підходом. Він дуже вимогливий до побутових звичок партнерки, так що майбутня дружина пройде серйозний відбір.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко ужитися.

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Тимофій

Ім'я Тимофій прийшло з грецької мови і у перекладі означає "шанувати бога". Однією з характеристик Тимофія можна назвати вразливість. Він уважно вислуховує співрозмовника і щиро за нього переймається. Це часто дозволяє йому дати добру пораду. Він добре бачить людину зсередини, але не ділиться цими спостереженнями з оточенням.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка несхильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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