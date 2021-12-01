Больше всего пострадала автомагистраль "Хемус".

Зимняя непогода парализовала транспорт в Болгарии — движение на дорогах страны остановилось из-за первого снега.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 декабря.

Отмечается, что десятки автомобилистов часами были вынуждены стоять в пробках. Больше всего пострадала автомагистраль "Хемус" — там занесло два румынских грузовика. Они перекрыли дорогу — поэтому остальным водителям пришлось ждать, пока проблему решат.

Очевидцы жалуются, что многие из участников дорожного движения к зиме оказались не готовы и ехали на летней резине. Машины нарушителей фотографировала полиция — так что за легкомыслие водители, похоже, заплатят штрафы.

Напомним, накануне в Украине беды наделал мощный ветер, который валил деревья, бетонные столбы и обрывал линии электропередач.