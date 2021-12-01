Найбільше постраждала автомагістраль "Хемус".

Зимова негода паралізувала транспорт у Болгарії - рух на дорогах країни зупинився через перший сніг.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 грудня.

Зазначається, що десятки автомобілістів годинами були змушені стояти у заторах. Чи не найбільше постраждала автомагістраль "Хемус" - там занесло дві румунських вантажівки. Вони перекрили дорогу - таким чином, решті водіїв довелося чекати, доки проблему вирішать.

Самовидці нарікають, що багато хто з учасників дорожнього руху до зими виявився не готовим і виїхав на літній резині. Машини порушників фотографувала поліція - тож за легковажність водії, схоже, заплатять штрафи.

Нагадаємо, напередодні в Україні лиха наробив потужний вітер, який валив дерева,бетонні стовби та обривав лінії електропередач.