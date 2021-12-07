Місцеві бюджети отримають тарифну компенсацію: що це означає

Місцеві бюджети отримають тарифну компенсацію: що це означає

Уряд хоче компенсувати заборгованість в різниці між тарифами.

Місцеві бюджети отримають тарифну компенсацію.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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На це з державного бюджету виділили 27 мільярдів гривень, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій. У відомстві пояснили, що значну частину коштів перерахують підприємствам теплопостачання. Крім того, понад 4 мільярди гривень спрямують до підприємств водопостачання.

Таким чином уряд компенсує заборгованість в різниці між тарифами. Відповідно суттєво знизить борги підприємств і стримає підвищення тарифів для населення.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про економічний паспорт", який передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду до досягнення ним 18 років.

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