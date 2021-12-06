В Україні хочуть повернути під контроль держави ціни на продукти: що це означає

В Україні хочуть повернути під контроль держави ціни на продукти: що це означає

У парламенті зареєстрували законопроєкт.

В Україні планують повернути державний контроль за цінами на продукти.

Поо це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Автори документу переконані, що надбавка в магазині не повинна перевищувати 25% від ціни, за якою продає виробник. У законопроєкті зазначено, що регулювати ціни планують винятково на продукти українського виробництва. Імпортованих товарів нововведення не торкнеться.

Депутати хочуть регулювати вартість так званих "соціальних продуктів". Туди увійшли усі продукти, ціна на які останнім часом відчутно зросла. Зокрема, яйця, хліб і соняшникова олія.

До слова, в Україні раніше існувало державне регулювання цін на продукти. Проте його скасували у 2017 році. Мовляв, ринок сам себе відрегулює і не допустить невиправданого підвищення цін.

Як повідомлялося, цієї осені світові ціни на продукти досягли десятирічного максимуму. За даними Держстату, українці витрачають на продукти 40% своїх доходів, і ця цифра може збільшитися в грудні, напередодні новорічних свят.

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