У світі рекордно здорожчає кава

До рекордного здорожчання кави призвела низка важливих для ринку подій.

Ціна на каву на Міжконтинентальній біржі досягла максимуму від 2011 року. Аналітики попереджають: напруженість на ринку збережеться до 2023 року через низький урожай і затримки поставок.

Про це повідомляє СNBC.

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За підсумками торгової сесії у понеділок вартість контрактів на каву на грудень становила 2,34 дол. за фунт.

Як зазначають експерти, до рекордного подорожчання кави призвела знизва важливих для ринку подій. Глава товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен розповів, що врожай у Бразилії, найбільшій країні-виробнику кавових зерен, був незначним, оскільки влітку країна зіткнулася з різкими заморозками та посухами.

Тому ризик подальшого здорожчання напою є цілком реальним.

Суттєвий вплив на ринок кави зробили також глобальні перебої у транспортних ланцюгах, оскільки обсмажування зерен, тобто підготовка їх до продажу, часто відбувається не в тій країні, де розташоване виробництво.

Крім того, в інших ключових країнах-виробниках також не все гаразд: у В'єтнамі, другому за величиною експортері кави, спостерігається сплеск захворюваності на коронавірус, а в Ефіопії на початку листопада було введено режим надзвичайної ситуації на тлі загострення протистояння повстанців з урядовими силами.

Раніше стало відомо, що на українських ринках і в магазинах перед новорічними святами здорожчають продукти.

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