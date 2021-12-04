В Одесі та області випав перший сніг

В Одесі пішов перший сніг і застав усіх зненацька.
Сьогодні, 4 грудня, у різних районах Одеси та області пішов перший сніг.
Відео почали з’являтися у місцевих Телеграм-каналах.
Містяни пишуть, що сніг швидко тане на землі. Погода погіршилася і на дорогах утворилася ожеледиця.
За даними синоптиків, сьогодні у місті та області протягом дня дощитиме. Подекуди падатиме мокрий сніг.
Раніше стало відомо, що погода в Україні зіпсується. Очікуються морози, сильний вітер та сніг.
У Львівській та Закарпатській області мокрий сніг призвів до знеструмленя 90 населених пунктів.
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