В Одесі та області випав перший сніг

В Одесі та області випав перший сніг

В Одесі пішов перший сніг і застав усіх зненацька.

Сьогодні, 4 грудня, у різних районах Одеси та області пішов перший сніг.

Відео почали з’являтися у місцевих Телеграм-каналах.

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Містяни пишуть, що сніг швидко тане на землі. Погода погіршилася і на дорогах утворилася ожеледиця.

За даними синоптиків, сьогодні у місті та області протягом дня дощитиме. Подекуди падатиме мокрий сніг.

Раніше стало відомо, що погода в Україні зіпсується. Очікуються морози, сильний вітер та сніг.

У Львівській та Закарпатській області мокрий сніг призвів до знеструмленя 90 населених пунктів.

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