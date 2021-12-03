Львів засипало снігом (фото)

Синоптики прогнозують, що впродовж дня йтиме сніг.

У Львові від ночі падав сніг. Зранку містяни спостерігали засніжені вулиці.

Як передає кореспондент ТСН.ua, сніг довго не лежить на землі.

Також читайте Сильний сніг: рятувальники закликали туристів не йти в гори та показали відео хуртовини в Карпатах

За даними синоптиків, 3 грудня, у Львівській області температура повітря впаде до нуля і коливатиметься впродовж доби в межах -1°С та +2°С. Вночі та вдень йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Тим часом синоптики попереджають, що снігова буря - з ожеледицею та пронизливим вітром - насувається сьогодні на Україну.

Вже вночі через снігопад знеструмленими залишилися 90 населених пунктів - у Львівській та Закарпатській областях.

Погода в Україні: Закарпаття вночі замело снігом, але потім почав падати дощ

Раніше повідомлялося, що зима в Україні цього року, та і в Європі загалом, буде м’якою, теплішою за норму.

Погода в Україні у грудні дивуватиме теплими днями, лише вночі ймовірне зниження температурних показників.

Читайте також: