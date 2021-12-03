На західні регіони України насувається буря

За прогнозами, на заході не припинятиметься снігопад до вихідних.
Буря насувається на Україну: у всіх західних регіонах, прогнозують синоптики, слід чекати віхоли та пронизливого вітру.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.
Втім, поки вхурделило лише на Закарпатті. Вершини гір уже кілька днів замітає сильним снігом. А от вже у підніжжях, видно з камер гірськолижних курортів, дощ і мокрий сніг.
Рано діставати санчата місцевим і на Львівщині, Волині та у центральних областях - на дорогах там утворилася снігова каша. Через слизоту рятувальники закликають бути обережними водіїв.
У столиці поки сухо. А от на сході та півдні буде по-весноному тепло. Подекуди - аж до +14 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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