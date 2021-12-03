На западные регионы Украины надвигается буря

По прогнозам, на западе снегопад не будет прекращаться до выходных.

Буря надвигается на Украину: во всех западных регионах, прогнозируют синоптики, следует ожидать метели и пронзительный ветер.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.

Впрочем, пока снегопад начался только на Закарпатье. Вершины гор уже несколько дней заметает сильным снегом. А вот уже у подножий, видно из камер горнолыжных курортов, дождь и мокрый снег.

Рано доставать санки местным и во Львовской, Волынской и центральных областях — на дорогах там образовалась снежная каша. Из-за скользоты спасатели призывают быть осторожными водителей.

В столице пока сухо. А вот на востоке и юге будет по-весеннему тепло. Местами – вплоть до +14 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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