Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 13 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 3 декабря зафиксировано 13 777 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 509 человек, 22 893 пациента выздоровело.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 992 человека, а 206 710 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 477 649 человек;

поправилось – 3 018 620 человек;

летальных исходов – 87 566;

проведено ПЦР-тестов – 16 009 215.

С начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 549 490 человек. Всего проведено 25 159 558 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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