Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 13 тисяч.

В Україні станом на ранок 3 грудня зафіксовано 13 777 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 509 людей, 22 893 пацієнти одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 992 особи, а 206 710 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 477 649 осіб;

одужало – 3 018 620 осіб;

летальних випадків – 87 566;

проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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