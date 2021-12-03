До американського чорного списку потрапив і середній син Лукашенка - Дмитро.

Закликає європейських політиків схаменутися - білоруське МЗС відреагувало на нові санкції Заходу.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.

У Мінську обурюються, що санкції ухвалили попри заходи зі стримування мігрантів, яких нібито вживає білоруська влада. Обмеження вже узгодили Сполучені Штати, Британія, Канада та Євросоюз.

До американського чорного списку, зокрема, потрапив середній син Лукашенка - Дмитро, який займається бізнесом і державних посад не обіймає. Окрім нього в санкційних переліках десятки людей, яким заборонять в'їзд та заморозять рахунки.

Під санкції потраплять туристичні фірми, що організовували поїздки до Білорусі з Близького Сходу, готелі, що розміщали мігрантів, та авіакомпанії, що їх привозили.

Кількість мігрантів, що прориваються з Білорусі, зокрема до Польщі і Литви в останні дні впала до кількох десятків на день - хоча ще кілька тижнів тому їх рахували на сотні і тисячі.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки. Також у відповідь на спровоковану режимом Олександра Лукашенка міграційну кризу розширив санкції проти його режиму і Євросоюз.

Читайте також: