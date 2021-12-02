Курс долара і євро на 3 грудня

Вартість долара становить 27,3 грн, а євро – 30,9 грн.
У п'ятницю, 2 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 4 та 5 грудня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 3 грудня:
- Долар США – 27,29 (плюс 7 коп.).
- Євро – 30,94 грн (плюс 10 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 2 грудня:
- Долар США – 27,20/27,40 грн.
- Євро – 30,75/31,05 грн.
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