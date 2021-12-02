Від 1 січня в Україні можуть зрости тарифи на розподіл газу

Від 1 січня в Україні можуть зрости тарифи на розподіл газу

Остаточно це рішення ще не ухвалено.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу від 1 січня 2022 року.

Також читайте Ціна на газ у грудні: постачальники опублікували тарифи для населення

Відповідний проєкт постанови нових тарифів оприлюднений на сайті регулятора.

Водночас, Нацкомісія зазначила, що опублікований проєкт постанови означає початок громадського обговорення, запропоновані тарифи будуть остаточно затверджені тільки після проходження процедури погодження та ухвалення рішення.

І якщо це станеться, найбільші тарифи будуть для "Чернівцігаз" - 2,14 грн за куб. м, "Гадячгаз" - 1,99 грн за куб. м, "Лубнигаз" - 1,99 грн за куб. м, "Закарпатгаз" - 1,99 грн за куб. м, "Тисменицягаз" - 1,99 грн за куб. м, "Харківгаз" - 1,99 грн за куб. м та "Уманьгаз" - 1,95 грн за куб. м.

Найменьші тарифи запропоновані для споживачів "Київгаз" - 0,32 грн за куб. м, "Кременчукгаз" - 0,46 грн за куб. м, "Харківміськгаз" - 0,43 грн за куб. м, "Криворіжгаз" - 0,53 грн за куб. м, "Черкасигаз" - 0,57 грн за куб. м, "Тернопільміськгаз" - 0,80 грн за куб. м, "Дніпрогаз" - 0,90 грн за куб. м.

Усі інші тарифи на розподіл природного газу складатимуть від 0,92 грн за куб. м до 1,86 грн за куб. м. Зокрема, "Вінницягаз" - 1,76 грн за куб. м, "Волиньгаз" - 1,57 грн за куб. м, "Дніпропетровськгаз" - 1,26 грн за куб. м, "Донецькоблгаз" - 1,18 грн за куб. м, "Житомиргаз" - 1,7 грн за куб. м, "Запоріжгаз" - 0,92 грн за куб. м, "Івано-Франківськгаз" - 1,86 грн за куб. м, "Київоблгаз" - 1,46 грн за куб. м, "Кіровоградгаз" - 1,49 грн за куб. м, "Коростишівгаз" - 1,82 грн за куб. м, Крім того, планується змінити тариф для "Луганськгаз" - 1,57 грн за куб. м, "Львівгаз" - 1,69 грн за куб. м, "Маріупольгаз" - 1,45 грн за куб. м, "Мелітопольгаз" - 1,84 грн за куб. м, "Миколаївгаз" – 1,99 грн за куб. м, АТ "Одесагаз" - 1,09 грн за куб. м, "Полтавагаз" - 1,76 грн за куб. м, "Рівнегаз" - 1,56 грн за куб. м, "Сумигаз" - 1,34 грн за куб. м, "Тернопільгаз" - 1,75 грн за куб. м, "Херсонгаз" - 1,62 грн за куб. м, "Хмельницькгаз" - 1,54 грн за куб. м, "Чернігівгаз" - 1,76 грн за куб. м, "Шепетівкагаз" - 1,06 грн за куб. м, ПрАТ "НГХП "Сірка" - 1,21 грн за куб. м та ДП "Кременецьке УПРГ" - 1,36 грн за куб. м.

Нгагадаємо, у жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проєкти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш, ніж у 4 рази. Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні зріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м. Згодом НКРЕКП зазначила, що затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.