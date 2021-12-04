У Берліні німцям заборонили танцювати у нічних клубах: що сталося

У Берліні німцям заборонили танцювати у нічних клубах: що сталося

Різдвяні ярмарки у Берліні будуть працювати для перехворілих та вакцинованих проти коронавірусу.

У Берліні ухвалили рішення заборонити танцювати в нічних клубах та інших закритих приміщеннях через різке зростання кількості заражень коронавірусом. Обмеження діятимуть, зокрема, і на новорічно-різдвяні свята.

Відповідну ухвалу було опубліковано 3 грудня на сайті уряду столиці Німеччини.

Повністю клуби поки що закриті не будуть через юридичні нюанси. На федеральному рівні влада домовилася закривати клуби за середнього рівня захворюваності на коронавірус за тиждень на понад 350 осіб. Проте обговорення цієї поправки ще триває.

Ресторани та паби теж поки що можуть бути відкритими, але з урахуванням нових правил розміщення. Вони також мають скоротити кількість столиків. Різдвяні ярмарки працюватимуть, але відвідувати їх зможуть лише щеплені чи перехворілі. Носіння масок для відвідувачів там буде обов'язковим.

Також запроваджуються й інші обмежувальні заходи: так, відвідувати держустанови в Берліні зможуть лише вакциновані, перехворілі або люди зі свіжим негативним тестом ПЛР.

Масковий режим у громадському транспорті тепер також поширюється на перони залізничного транспорту та причали поромів. Максимальна кількість відвідувачів для заходів на свіжому повітрі – 1 тис. осіб, у приміщеннях – 200 осіб.

Нові обмеження набирають чинності від 8 грудня і діятимуть щонайменше до 2 січня 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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