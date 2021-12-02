Польща починає вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 5 років

Польща починає вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 5 років

COVID-щеплення дітей від 5 років розпочнуть від 13 грудня.

У Польщі планують розпочати в середині грудня вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомив у Сеймі Польщі заступник глави МОЗ Вальдемар Краска, передає кореспондент Укрінформу.

Він повідомив, щеплення дітей віком 5-11 років розпочнеться 13 грудня. "Ми плануємо, що до цього часу з’явиться вакцина, яка призначена для цієї вікової групи", - пояснив заступник міністра.

Він додав, що уряд Польщі також має намір ввести обов’язкове тестування на COVID-19 у групах з високим ризиком заражень. Зокрема, як він пояснив, йдеться про медиків та освітян.

Нагадаємо, що в деяких європейських країнах уже розпочали вакцинацію дітей. До прикладу, в Ізраїлі від 23 листопада стартуртувала вакцинація від COVID-19 дітей 5-11 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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