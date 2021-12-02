Польша начинает вакцинацию против коронавируса детей от 5 лет

Польша начинает вакцинацию против коронавируса детей от 5 лет

COVID-прививки детей от 5 лет начнут с 13 декабря.

В Польше планируют начать в середине декабря вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщил в Сейме Польши замглавы Минздрава Вальдемар Краска, передает корреспондент Укринформа.

Он сообщил, что прививка детей в возрасте 5-11 лет начнется 13 декабря. "Мы планируем, что к этому времени появится вакцина, предназначенная для этой возрастной группы", — пояснил замминистра.

Он добавил, что правительство Польши также намерено ввести обязательное тестирование на COVID-19 в группах с высоким риском заражений. В частности, как он пояснил , речь идет о медиках и педагогах.

Напомним, что в некоторых европейских странах уже приступили к вакцинации детей. К примеру, в Израиле от 23 ноября стартовала вакцинация от COVID-19 детей 5-11 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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