"Ми маємо цим пишатись": Лещенко заявив, що в Україні мінімальна зарплата вища, ніж у Росії

"Ми маємо цим пишатись": Лещенко заявив, що в Україні мінімальна зарплата вища, ніж у Росії

Мінімальна зарплата в Україні від 1 грудня становить 6 500 гривень.

В Україні мінімальна зарплата вища, ніж у Росії. У нас вона становить 210 євро, тоді, як у країні-агресорці - 163 євро.

Про це сказав екснардеп Сергій Лещенко у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"В Україні мінімальна зарплата вища, ніж в Росії. Після того, як ми підняли нашу мінімальну зарплату з 1 грудня - вона не є високою звичайно! Але вона становить на сьогодні 210 євро. У Росії - це 163 євро. Це те, чим ми маємо насправді пишатися. Саме в контексті порівняння того, як ми живемо і як живуть країни, які насправді набагато потужніші, набагато заможніші, як країна-агресор", - сказав Сергій Лещенко.

Нагадаємо, відповідно до змін, передбачених в законі про державний бюджет, від 1 грудня 2021 року в Україні зросла мінімальна зарплата, розмір якої становить 6 500 гривень.

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