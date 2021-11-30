Що зміниться в Україні від 1 грудня: зарплати, пенсії, податки

Що зміниться в Україні від 1 грудня: зарплати, пенсії, податки

На перший день зими заплановано декілька новацій, які зачеплять життя кожного українця.

Від 1 грудня в Україні буде запроваджено цілу низку законодавчих нововведень, які будуть стосуватися більшості громадян.

Цього дня відбудуться також важливі суспільно-політичні події, зокрема заплановано виступ президента Володимира Зеленського в Раді, який очевидно, буде супроводжуватися масовими акціями у столиці України. За словами глави держави, він навіть отримав інформацію про підготовку на цей день державного перевороту.



ТСН.ua зібрав інформацію про головні зміни, які чекають на Україну в перший день зими.

Зарплата та податки

Відповідно до змін, передбачених в законі про державний бюджет, від 1 грудня 2021 року в Україні зростуть мінімальна зарплата, розмір якої буде становити 6 500 гривень, та прожитковий мінімум, який збільшиться до 2393 грн.

Підвищення розміру зарплати та прожиткового мінімуму вплине на:

розмір мінімального страхового внеску ЄСВ із зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства – 1430 грн.

максимальну величину бази нарахування ЄСВ - 97 500 грн;

максимальний розмір нарахованого ЄСВ – 21450 грн.

Окрім того, від 1 грудня 2021 року "Укрзалізниця" планує підвищити заробітну плату своїм працівникам на 10%.

Пенсії та соціальні виплати

Зростання прожиткового мінімуму для населення України спричинить за собою і підвищення пенсій. Мінімальна пенсія зросте до 1 934 грн. Разом зі всім надбавками пенсіонери віком понад 65 років отримуватимуть мінімальні виплати в розмірі 2600 гривень. Для учасників бойових дій пенсія складе 4061 грн. Максимальний розмір пенсії збільшиться на 800 грн і становитиме 19 340 грн.

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Підвищення розміру прожиткового мінімуму збільшує розмір аліментів - мінімум становитиме 1 050 грн (на дітей до 6 років) і 1 309 грн (на дітей від 6 до 18 років).

Громадяни, які є опікунами або піклувальниками дітей до 6 років отримуватимуть допомогу в розмірі 5 250 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 6 545 грн (2,5 прожиткових мінімуми).

Діти з інвалідністю отримують виплати у розмірі 3,5 прожитковим мінімумам, тож допомога їм також зросте до 7 350 грн (на дітей до 6 років) і 9 163 грн (на дітей від 6 до 18 років).

Для безробітних українців максимальний розмір виплат становитиме 9924 грн (чотири прожиткові мінімуми).

Нова послуга в “Дії”

Від 1 грудня набуде чинності закон "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні".

Відповідно до нього, зареєструвати своє місце проживання можна буде через сервіс "Дія". За допомогою цієї ж технології вийде задекларувати зміну місця проживання, що спростить процедуру взаємодії з військкоматом для чоловіків. За таким же принципом працюватиме пенсійна та медична системи.

Послання президента та акції протесту

Президент України Володимир Зеленський запланував оголосити щорічне послання до Верховної Ради 1 грудня цього року. У традиційному зверненні мова буде йти про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Цього ж дня у Києві заплановані масові акції. Під час пресмарафону 26 листопада глава держави навіть заявив, що володіє інформацією про підготовку державного перевороту в Україні.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав українців, які збираються взяти участь у масових акціях 1 грудня, дотримуватись правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

У Патрульній поліції Києва повідомили, що у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня може бути обмежено транспортний рух на деяких вулицях у центрі столиці.

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