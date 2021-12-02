"Не один президентський термін треба": Батенко — про обіцянки Зеленського у Раді

"Не один президентський термін треба": Батенко — про обіцянки Зеленського у Раді

Нардеп не вважає пресмарафон президента провальним.

Співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко порівняв виступ президента Володимира Зеленського у Верхоній Раді 1 грудня і його пресмарафон, який відбувся 27 листопада.

Про свої враження від "спічів" очільника держави Батенко розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Якщо порівнювати виступ президента із пресконференцією, я не вважаю, що пресконференція була погана чи провальна", — сказав він.

Нардеп наголосив, що, скажімо, у Росії, взагалі такий формат, як на пресмарафоні Зеленського, неможливий.

"Я багато чого порівнюю з Росією, але я собі не можу уявити президента Російської Федерації, який у такому форматі спілкується з журналістами. По-перше, таких опозиційних журналістів немає вже в Росії. А по-друге, я вважаю, президент багато чого важливого сказав у День 30-річчя Референдуму", — сказав нардеп.

Батенко вважає, що плани президента, які він виголосив за трибуною парламенту 1 грудня, неможливо реалізувати за один президентський термін.

"Інше питання, що те, що він сказав, можна реалізувати значною мірою після завершення президентства. Тут не один термін президентський треба на те, щоб все це реалізувати. І треба стабільна держава із стабільною економікою, стабільно зростаючим постійно ВВП, з безпековою ситуацією", — підсумував депутат.

"Тут не один термін президентський треба", - Тарас Батенко про обіцянки Зеленського

Раніше Наталія Мосейчук пояснила, чому втрутилася у суперечку журналіста Юрія Бутусова і президента Володимира Зеленського на пресмарафоні.

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