"Не один президентский срок надо": Батенко — об обещаниях Зеленского в Раде

"Не один президентский срок надо": Батенко — об обещаниях Зеленского в Раде

Нардеп не считает пресс-марафон президента провальным.

Сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко сравнил выступление президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 1 декабря и его пресс-марафон, состоявшийся 27 ноября.

О своих впечатлениях от "спичей" главы государства Батенко рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Если сравнивать выступление президента с пресс-конференцией, я не считаю, что пресс-конференция была плохая или провальная", — сказал он.

Нардеп подчеркнул, что, скажем, в России вообще такой формат, как на пресс-марафоне Зеленского, невозможен.

"Я многое сравниваю с Россией, но я себе не могу представить президента Российской Федерации, который в таком формате общается с журналистами. Во-первых, таких оппозиционных журналистов нет уже в России. А во-вторых, я считаю, президент многое важное сказал в День 30-летия референдума", — сказал нардеп.

Батенко считает, что планы президента, которые он озвучил с трибуны парламента 1 декабря, невозможно реализовать за один президентский срок.

"Другой вопрос, что то, что он сказал, можно реализовать в значительной степени после завершения президентства. Здесь не один президентский срок надо на то, чтобы все это реализовать. И нужно стабильное государство со стабильной экономикой, стабильно растущим постоянно ВВП, с ситуацией безопасности", – подытожил депутат.

"Здесь не один президентский срок надо", - Тарас Батенко об обещаниях Зеленского

Ранее Наталья Мосейчук объяснила, почему вмешалась в спор журналиста Юрия Бутусова и президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

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