"Пусть вывозит это": KOLA откровенно призналась, что приходится терпеть ее мужу

KOLA / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинская певица KOLA рассказала об отношении к критике в Сети, причинах, по которым стала меньше делиться личным с публикой, и откровенность, к которой ее мужу приходится привыкать.

Артистка не скрывает, что носит эмоциональный характер. Она привыкла говорить то, что думает. Однако с публичностью пришлось пересмотреть свои правила. KOLA призналась, что не каждым мнением следует делиться с аудиторией. В этом ей помогли даже профессиональные советы пиарщиков. Теперь певица старается тщательнее выбирать, что именно рассказывать о себе.

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KOLA

По словам KOLA, постоянная открытость может забирать слишком много внутренних ресурсов. Когда личные переживания становятся достоянием широкой аудитории, энергии на собственные дела и творчество остается меньше.

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В то же время научиться фильтровать информацию для публики не означает отказа от искренности. Певица продолжает быть собой, но теперь лучше понимает, где следует провести границу между личным и публичным.

KOLA

А вот в отношениях с мужчиной это воздержание, похоже, работает не всегда. Когда ведущая поинтересовалась, умеет ли KOLA быть покладистой дома, артистка ответила без лишних дипломатических формулировок.

«Я говорю все, что я думаю, а он пусть вывозит это», — откровенно заявила исполнительница.

KOLA

Похоже, в семейной жизни певица не намерена отказываться от своей прямолинейности. По крайней мере, скрывать собственные мысли ради удобства других она не привыкла.

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Напомним, недавно Дантес неожиданно «женился» на известной украинской певице, а MONATIK был на свадьбе.

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