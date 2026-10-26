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- Гламур
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"Пусть вывозит это": KOLA откровенно призналась, что приходится терпеть ее мужу
Певица объяснила, почему осторожнее в общении с публикой, и рассказала о своем характере в браке.
Украинская певица KOLA рассказала об отношении к критике в Сети, причинах, по которым стала меньше делиться личным с публикой, и откровенность, к которой ее мужу приходится привыкать.
Артистка не скрывает, что носит эмоциональный характер. Она привыкла говорить то, что думает. Однако с публичностью пришлось пересмотреть свои правила. KOLA призналась, что не каждым мнением следует делиться с аудиторией. В этом ей помогли даже профессиональные советы пиарщиков. Теперь певица старается тщательнее выбирать, что именно рассказывать о себе.
По словам KOLA, постоянная открытость может забирать слишком много внутренних ресурсов. Когда личные переживания становятся достоянием широкой аудитории, энергии на собственные дела и творчество остается меньше.
В то же время научиться фильтровать информацию для публики не означает отказа от искренности. Певица продолжает быть собой, но теперь лучше понимает, где следует провести границу между личным и публичным.
А вот в отношениях с мужчиной это воздержание, похоже, работает не всегда. Когда ведущая поинтересовалась, умеет ли KOLA быть покладистой дома, артистка ответила без лишних дипломатических формулировок.
«Я говорю все, что я думаю, а он пусть вывозит это», — откровенно заявила исполнительница.
Похоже, в семейной жизни певица не намерена отказываться от своей прямолинейности. По крайней мере, скрывать собственные мысли ради удобства других она не привыкла.
Напомним, недавно Дантес неожиданно «женился» на известной украинской певице, а MONATIK был на свадьбе.