Стало відомо, які симптоми штаму "Омікрон" у дітей

Вірус вражає гастроінтестинальний тракт.

Інформації про клінічні особливості "Омікрону" досить мало, проте є певні специфічні.

Про це у програмі "5 вопросов" телеканалу "Дом" розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Відомо, що вірус вражає гастроінтестинальний тракт. Тобто це - симптоми, які схожі на отруєння. Є симптоми із діарейним синдромом, тобто із порушенням перистальтики кишківника.

"У дітей вірус практично безсимптомно викликає високу температуру. Тобто понад 39-40 градусів, яка є дуже резистентною до звичайних препаратів, які ми застосовуємо під час зниження температури. Тому батьки можуть запідозрити недобре, якщо у дитини температура раніше добре збивалася, а зараз, наприклад, привести її до норми важко", — розповів Петров.

Нагадаємо, на Закарпатті, за даними МОЗ, госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив становить +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Водночас на Закарпатті й досі фіксують найнижчий рівень вакцинації населення.

Як відомо, новий штам коронавірусу "Омікрон" уже в Європі, у Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться України за кілька тижнів. Українців, які перебували у країнах, де виявлено "Омікрон", зобов'яжуть пройти самоізоляцію після повернення до країни.

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