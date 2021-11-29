Ціна на газ у грудні: постачальники опублікували тарифи для населення

Ціна на газ у грудні: постачальники опублікували тарифи для населення

Ціни коливатимуться від 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газу.

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ у грудні.

Про це повідомляється на сайті "ГазПравда".

Так, зазначається, що найменшу ціну в грудні своїм споживачам запропонувала компанія "Енерджі Трейд Груп" - 7,779 грн за кубометр. Далі йдуть цінові пропозиції компаній "Neogas" (7,80 грн за куб.м) і "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" (7,88 грн за куб. м).

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" і ТОВ "Тернопільоблгаз збут".

Найвищими тарифи на газ будуть для споживачів компанії "Херсонобленерго" - 13,5 грн за куб. м.

Нагадаємо, у відеозверненні 10 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.

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