У Керченській протоці застрягли дві сотні суден: що трапилося

Судноплавству перешкоджає сильний вітер.
У понеділок, 29 листопада, через негоду судна не змогли пройти через Керченську протоку, судноплавству перешкоджає сильний вітер.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Федеральне агентство морського та річкового транспорту РФ.
За словами прессекретаря Росморрічфлоту Олексія Кравченка, судноплавство в протоці фактично перекрито через сильний вітер і заборону висадки лоцманів. Близько 100 суден чекають на прохід з півночі на південь, і приблизно стільки ж - у зворотному напрямку.
На 29 та 30 листопада в окупованому Криму у зв'язку із сильним вітром було оголошено штормове попередження. Вітер повалив тут дерева, в деяких районах Сімферополя і довколишніх селах сталися відключення електроенергії, загалом без світла залишилося близько 56 тисяч мешканців окупованого півострова. Через негоду також призупинено курсування катерів у Севастопольській бухті.
Нагадаємо, 29 листопада на турецьке місто Стамбул налетів потужний ураган, швидкість південно-східного вітру сягала 129 км/год. Внаслідок стихії загинули люди. Ураган зривав дахи із будинків, перевертав вантажівки на дорозі, через шторм було припинено прохід суден протокою Босфор та скасовано деякі авіарейси.
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