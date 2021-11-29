В Керченском проливе застряли две сотни судов: что случилось

В Керченском проливе застряли две сотни судов: что случилось

Судоходству препятствует сильный ветер.

В понедельник, 29 ноября, из-за непогоды судна не смогли пройти через Керченский пролив, судоходству препятствует сильный ветер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ.

По словам пресс-секретаря Роморречфлота Алексея Кравченко, судоходство в проливе фактически перекрыто из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Около 100 судов ждут прохода с севера на юг, и примерно столько же — в обратном направлении.

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29 и 30 ноября в оккупированном Крыму в связи с сильным ветром было объявлено штормовое предупреждение. Ветер повалил здесь деревья, в некоторых районах Симферополя и близлежащих деревнях произошли отключения электроэнергии, всего без света осталось около 56 тысяч жителей оккупированного полуострова. Из-за непогоды также приостановлено курсирование катеров в Севастопольской бухте.

Напомним, 29 ноября на турецкий город Стамбул налетел мощный ураган, скорость юго-восточного ветра достигала 129 км/ч. В результате стихии погибли люди. Ураган срывал крыши с домов, переворачивал грузовики на дороге, из-за шторма был прекращен проход судов по проливу Босфор и отменены некоторые авиарейсы.

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