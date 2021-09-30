В Гааге начнется процесс по поводу захвата украинских кораблей в Керченском проливе

В Гааге начнется процесс по поводу захвата украинских кораблей в Керченском проливе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Россия будет наказана.

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России относительно незаконного захвата в ноябре 2018 года украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил, что тогда в руки россиян попали три украинских судна — "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу", а также 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

"Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и удержывания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", — отметил министр.

Также читайте Путин разрешил Росгвардии блокировать движение в Керченском проливе: реакция МИД Украины

По его словам, Украина на этом процессе намерена доказать фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, который должен придерживаться всеми странами, а за его нарушение должно наступить наказание.

"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Россия объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку