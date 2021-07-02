Путин разрешил Росгвардии блокировать движение в Керченском проливе: реакция МИД Украины

Российские военные собираются "охранять" Керченский мост.

Согласно закону, подписанному 1 июля президентом РФ Владимиром Путиным, российские войска будут охранять акваторию Керченского пролива, в частности мост с оккупированным Крымом. В украинском МИДе утверждают, что такие действия Кремля угрожают не только Украине, но и Европе. Об этом говорится 2 июля в сюжете ТСН.19: 30.

В Министерстве иностранных дел назвали грубым нарушением прав Украины как прибрежного государства разрешение Путина российским военным блокировать движение в Керченском проливе. Такие действия не только станут препятствием свободе мореплавания, но и угрожают безопасности Украины и Европы.

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"Этот закон грубо пренебрегает правами Украине как прибрежного государства по Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро ", — говорится в заявлении представителя МИД.

Украинские дипломаты призывают Россию прекратить нарушение норм международного права, а мир — подготовить консолидированный международный ответ.

"Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы... Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях", — подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Новости мира: блокирование Россией движения в Керченском проливе назвали нарушением прав Украины

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