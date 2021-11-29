Победителя Лиги чемпионов признали клубом года

"Челси" получил уникальный трофей.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучший клуб 2021 года по версии французского издания France Football.

Награду получил лондонский "Челси", который в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. Такая награда вручается впервые.

Английский клуб получил приз за наибольшее количество выигранных трофеев за календарный год, учитывая женские команды.

В нынешней кампании лондонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии.

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