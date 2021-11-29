Шотландия еще раз попытается отделиться от Великобритании

Шотландия еще раз попытается отделиться от Великобритании

Референдум о независимости страны планируется провести в 2023 году.

В понедельник, 29 ноября, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в следующем году снова инициирует референдум о выходе из состава Великобритании.

Об этом сообщает Associated Press.

Такое громкое заявление шотландская лидер сделала на конференции Шотландской национальной партии, которую она возглавляет.

“В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года. Наша партия заново представит положительные аргументы по независимости”, — объявила Никола Стерджен.

По ее словам, тот факт, что в мае этого года избиратели Шотландии избрали в свой парламент поддерживающие независимость партии (Шотландская национальная партия сформировала коалицию с Партией зеленых, которая тоже поддерживает отделение от Соединенного королевства, — ТСН ) является бесспорным моральным аргументом для нового референдума.

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И хотя на проходившем в 2014 году референдуме 55% шотландцев выступили против независимости, теперь, после выхода Великобритании из ЕС, считает Никола Стерджен, ситуация изменилась.

На референдуме 2016 года 52% избирателей Великобритании поддержали выход из Евросоюза, но 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться. Стерджен утверждает, что Шотландию исключили из блока 27 стран против ее воли.

В то же время, шотландская премьер-министр признает, что сторонникам независимости придется привести новые экономические аргументы для отделения от Соединенного королевства.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал бессмысленным желание властей Шотландии провести очередной референдум о независимости.

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