Левандовски получил приз лучшему нападающему года

France Football ввел новую награду.

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил новый приз от журнала France Football.

33-летний футболист признан лучшим нападающим мира.

Теперь France Football будет вручать эту награду игроку, забившему наибольшее количество голов за клуб и сборную в календарном году.

В 2021 году Левандовски забил 64 мяча. У форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду – 42, у нападающего ПСЖ Лионеля Месси – 41.

В прошлом сезоне поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге – у Левандовски 41 забитый мяч в 29 матчах.

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