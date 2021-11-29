Левандовські став найкращим нападником року

Левандовські став найкращим нападником року

France Football запровадив нову нагороду.

Форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовські отримав новий приз від журналу France Football.

33-річного футболіста визнали найкращим нападником світу.

Відтепер France Football вручатиме цю нагороду гравцеві, який забив найбільшу кількість голів за клуб та збірну у календарному році.

У 2021 році Левандовські забив 64 м'ячі. У форварда "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду – 42, у нападника ПСЖ Ліонеля Мессі – 41.

Минулого сезону поляк побив рекорд Герда Мюллера по голах за сезон у Бундеслізі – у Левандовські 41 забитий м'яч у 29 матчах.

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