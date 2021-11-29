Вручення "Золотого м'яча-2021": відеотрансляція церемонії нагороди

Основним претендентом є Ліонель Мессі.

У понеділок, 29 листопада , в паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча-2021".

Як відомо, цей почесний приз авторитетне видання France Football щорічно вручає найкращому футболісту світу. Окрім головного призу, France Football вручить жіночий "Золотий м'яч", а також роздасть нагороди найкращому воротарю та найкращому молодому гравцю віком до 21 року.

Зазначимо, що початок урочистої церемонії - о 21:30 за київським часом. Нагородження найкращого футболіста року за версією France Football на території України в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2 та Setanta Sports .

У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу.

Рекордну клькість "Золотих м'ячів" виграв Ліонель Мессі - шість. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який отримував цю нагороду п'ять разів.

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