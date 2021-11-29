Вручение "Золотого мяча-2021": видеотрансляция церемонии награды

Основным претендентом является Лионель Месси.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре Шатле состоится церемония вручения "Золотого мяча-2021".

Как известно, этот почетный приз авторитетное издание France Football ежегодно вручает лучшему футболисту мира. Кроме главного приза, France Football вручит женский "Золотой мяч", а также раздаст награды лучшему вратарю и лучшему молодому игроку до 21 года.

Отметим, что начало торжественной церемонии – в 21:30 по киевскому времени. Награждение лучшего футболиста года по версии France Football на территории Украины в прямом эфире будет транслировать телеканал Футбол 2 и Setanta Sports .

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси – шесть. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.

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