Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ

На посаді начальника Департаменту контррозвідки СБУ Руснак був більше ніж 2 роки.

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Відповідний наказ №604 з'явився сьогодні, 29 листопада, на сайті ОП. "Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у наказі.

Причини звільнення з Департаменту СБУ в документі не наводяться.

Що відомо про Руснака

Зазначимо, Олександр Руснак – генерал-майор СБУ. Був призначений президентом Володимиром Зеленським начальником Департаменту контррозвідки СБУ 11 вересня 2019 року. З його біографії відомо лише те, що він брав участь в українській воєнній операції на Донбасі з 2014 року. За бойові успіхи та героїзм на фронті удостоєний трьох нагород: ордена Данила Галицького та двох орденів «За мужність» другого та третього ступеня. Волонтери та ветерани ООС, які стикалися з ним під час бойових дій, вважали його призначення на посаду начальника Департаменту СБУ "адекватним кроком".

Нагадаємо, СБУ передала українським захисникам російське контрабандне озброєння, яке вилучили під час спецоперації.

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