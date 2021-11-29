Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

На должности начальника Департамента контрразведки СБУ Руснак был более 2 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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Соответствующий приказ №604 появился сегодня, 29 ноября, на сайте ОП. "Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — говорится в приказе.

Причины увольнения из Департамента СБУ в документе не приводятся.

Что известно о Руснаке

Александр Руснак – генерал-майор СБУ. Был назначен президентом Владимиром Зеленским начальником Департамента контрразведки СБУ 11 сентября 2019 года. Из его биографии известно только то, что он принимал участие в украинской военной операции на Донбассе с 2014 года. За боевые успехи и героизм на фронте удостоен трех наград: ордена Даниила Галицкого и двух орденов "За мужество" второй и третьей степени. Волонтеры и ветераны ООС, которые сталкивались с ним во время боевых действий, считали его назначение на должность начальника Департамента СБУ "адекватным шагом"

Напомним, СБУ передала украинским защитникам российское контрабандное вооружение, которое изъяли во время спецоперации.

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