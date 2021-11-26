Підготовка держперевороту, новий погляд на "вагнергейт" та сварки з журналістами: основне з пресмарафону Зеленського

Пресмарафон президента України Володимира Зеленського тривав п'ять годин.

У п'ятницю, 26 листопада, відбувся 5-годинний пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

Офіс президента, схоже, облюбував реконструйовану територію заводу "Арсенал". Свого часу президент Зеленський провів 14-годинний марафон на фудкорті. А сьогодні місце для спілкування обрали трохи подалі – у бізнес-просторі. Говорили менше часу, але жорсткіше. З обох боків. Про це йдеться в сюжеті Олени Мацюцької та Ігоря Бондаренка в ТСН.16:45.

За годину до початку пресмарафону під будівлею - поліція, охорона та багато журналістів. Ще напередодні, коли стало відомо про зустріч президента із пресою, почалися нарікання, що запросили лише 30 ЗМІ. Решта - обурилась. Дехто сьогодні прийшов із плакатами.

Журналісти, яких запросили до спілкування, розуміють задум пресмарафону Офісом президента.

"Так вони обрали журналістів, вони можуть запросити, кого вони вважають за потрібне, але головне, щоб не було скасовано формат щорічної пресконференції", - сказав журналіст Сергій Щербина.

Власне сама розмова супроводжувалась сиренами гучномовців із вулиці. Формат спілкування - по сім журналістів ставлять питання Зеленському протягом години. Та цей таймінг одразу збився.

Головна сенсаційна заява президента - підготовка в Україні державного перевороту.

"Що першого числа буде державний переворот. Навіть залучення Ахметова. Це провокація і його втягують у війну проти свого народу", - заявив Зеленський.

Розкачування політичної ситуації із середини – це і є елемент гібридної російської війни, до якого причетні й українські політики, певен Зеленський. Одна із таких інформаційних атак – розголос операції щодо "вагнерівців". Глава держави звинувачує звільненного керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу, який, за словами Зеленського, не підготував належним чином затримання бойовиків підрозділу "Вагнер".

Періодично Зеленський переходить у словесні перепалки із журналістами. Щодо нацбезпеки і відповідальності - питання ставив журналіст Юрій Бутусов. І розмова з президентом стала емоційною.

"Ви злили інформацію Бурби. Скандал з Бутусовим. Ваша брехня всім видна. Керівництво держави - це не "Квартал", - емоційно сказав президент.

Питання щодо російської агресії, ескалації на Донбасі, про олігархів, санкції і міжнародну підтримку України. Новинних меседжів було не надто багато. Але було те, що журналістів вразило. І емоційність Зеленського теж.

"Я вважаю, що емоційність йому заважає. Чесно кажучи, я думаю, що йому треба бути більш спокійним, більш виваженим, не реагувати на речі, які спеціально робляться, щоб його вивести з себе, не треба виводити з себе, треба аналізувати наслідки рішень, які ухвалюються", - сказав журналіст Олександр Мартиненко.

Пресмарафон був розрахований на три години. Анонсувався як 30 запитань до президента. Але їх було більше. Тому розмова затяглась.

Добіг кінця пресмарафон Володимира Зеленського, який розпочався ще опівдні

ТСН.ua зібрав основні тези з пресмарафону президента України Володимира Зеленського.

"Наприклад, отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. Цікава ж інформація?.. Мені здається, що це важлива інформація. 1-2 грудня... Я ж не Бурба, говорити і ділитися тією інформацією, якою не маю права і буду, поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, але і звукова, де представники України з представниками Росії обговорюють участь Рената Ахметова у держперевороті України".

Крім того, президент сказав, що в цю так звану операцію мовляв буде залучені мільярд доларів. Утім, Зеленський заявив, що вважає, що це підстава бізнесмена Рената Ахметова.

"У нас є деякий аудіозапис, де звучить про державний переворот. Я не буду говорити, від кого цей запис. Ми розуміємо, що розмовляють люди з України з людьми з Росії. Є аудіозапис, аудіозвук. Це може бути месенджер, будь-що", - сказав президент.

Водночас Зеленський не відповів на запитання, чи звучить там голос Ахметова.

"Ні-ні. Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і про нього. Тому я кажу, що це небезпечна ситуація і його втягують у цю історію. Якби це було в іншій державі, знаєте в якій, до нього одразу б приїхали і ви розумієте, щоб відбувалося. Але ми - розумні люди. Я хочу стабільності. Він повинен подивитися чи почитати. Є ще агентурна інформація щодо бажання внутрішньої дестабілізації. Цього не хочуть прості люди, а хочуть люди, які залишилися без влади”, - додав президент.

Пресконференція Зеленського: "Існує аудіозапис, де звучить про держпереворот"

Пресконференція Зеленського: представники Росії та України обговорюють участь Ахметова у держперевороті

Пресконференція Зеленського: яка ймовірність держперевороту в Україні

"Будувати свою окрему "державку" всередині держави Україна - мені здається, це неправильно. І це на все впливає. Це значить, що якщо тебе щось не влаштовує, ти у будь-який момент можеш перекрити кисень державі, тому чи іншому міністерству. Сказати, як це потрібно. Погрожувати, що завтра буде енергетична криза. Просто припинити, наприклад, опалення тієї чи іншої домівки або селища. Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України. Навпаки, відповідальними за зрив опалювального сезону повинні бути і держава, і ти - ми ж з тобою разом!" - сказав президент.

Коментуючи свої стосунки із Рінатом Ахметовим, президент заявив, що "він не ділить із ним прибутки".

"В чому питання? Хтось сказав, що забере власність? Хтось сказав, що не можна новини? Хтось сказав, що забере телеканал? Ніхто це не говорить. Будь ласка, будьте великим бізнесом, заробляйте гроші. Хтось щось забрав, якщо всі пишуть, що цифри, які, наприклад, заробив Ахметов - вони збільшилися? А те, що я з Рінатом Леонідовичем не ділю прибуток, як це робив хтось, то що поганого? Давайте стабілізувати ситуацію у державі і всі виклики вирішувати разом. Я зустрічався з "сильними світу цього". Я пояснював, у чому питання цього закону (про деолігархізацію - ред.)", - заявив Зеленський.

"Будувати свою окрему державку всередині держава Україна - це неправильно": Зеленський про деолігархізацію

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої адміністрації і адміністрації Росії. Думаю, найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - сказав Зеленський.

"Ситуація точно не гірша, ніж була навесні. Я вважаю, кількість військових там зараз менша. Їх більше, ніж на момент припинення вогню", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що поблизу українського кордону триває "дуже часта ротація" техніки.

"Це для того, щоб показувати нам, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки. Її привезли, а потім відвезли", — розповів глава держави.

Президент підкреслив, що наразі триває "дуже небезпечна риторика" з боку Росії. У Кремлі заявляють про "захист своїх кордонів".

"Ця історія з НАТО завжди працювала на їхнього внутрішнього споживача. Вони кажуть що ми захищаємо (власні кордони - ред.). Коли Росія каже, що захищає власні кордони - це дуже небезпечно", — заявив Зеленський.

"Коли Росія каже, що захищає власні кордони - це дуже небезпечно": Зеленський про ситуацію на Сході

"Вважаю, що ті політичні сили, які сьогодні говорять, що нам треба йти війною, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди - перш за все. Ми не можемо втратити сьогодні всю нашу армію. Вона потужна, вона забере з собою більше, але це сьогодні не можливо", - наголосив Зеленський.

"Це сьогодні неможливо": Зеленський заявив, що Україна не буде йти в наступ

Пресконференція Зеленського: чи буде повномасштабна війна війна з Росією

"Загальмувалося все. У нас була "нормандська зустріч" у березні. Після "нормандської зустрічі" друга зустріч через COVID, чи не через COVID не відбулася. "Нормандський формат", Мінськ був єдиним. Я казав, що ми підемо паралельним шляхом. Ми заздалегідь це почали. Процес триває. Чи буде результат дипломатичного шляху із залученням США, ми побачимо", - сказав Зеленський.

Щодо Мінська, за словами президента, це єдине що працювало, навіть режим припинення вогню став можливий завдяки цим переговорам.

Президент розповів, що буде з "нормандським форматом" та Мінськими домовленостями

"Я вважаю, що вона (політика Німеччини щодо України - ред.) має бути ще кращою, ніж вона була. Але це вже будуть мої перемовини з новим канцлером Німеччини", — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що чекає від Німеччини більш предметних речей, які б сприяли енергетичній незалежності України.

"Я очікую предментних речей, результатів, які б нам дуже сильно допомогли і економічно, і в енергетичній безпеці: потужної санкційної політики, поки нам не повернуть наші території, потужних гарантій щодо газу і тиску на РФ для повернення наших територій", — підкреслив президент.

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Зеленський поділився очікуваннями від співпраці з новим німецьким урядом

Україна намагається повернути полонених, яких незаконно утримує Росія. Через це Зеленський уже звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Джо Байдена.

"У нас є верифікований повний список. Він переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом. У нього була зустріч із президентом РФ. І на рівні контактних груп списки було передані російській стороні. Я хочу йому подякувати (Ердогану - ред.), бо він просив за кримських татар, бо для нього це особисте питання. Я йому подякував, чекаємо на відповідь, але її поки що немає", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що полонених українців допомагають звільняти і впливові політики.

"Також усі люди, які сьогодні спілкуються із президентом Росії, а це - Шарль Мішель, пані Меркель, пан Байден теж про це говорять. Ми чекаємо на розмову президентів США і Росії. Список полонених переданий і ми очікуємо, що це питання буде піднятим. Є питання прямої домовленості із Росією на цю тему. Бо поки те, що я бачу, окрім того про що домовлялись ми та узгоджували потім Єрмак і Козак, про що домовлялись ми з Путіним, то окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Я до всіх лідерів звертався. І зараз списки передав Ердоган та Байден і мені здається, що вони достатньо впливові. Росія їх не слухає, але точно прислуховується. Є різні списки: по одних постійно піднімають питання на Мінських засіданнях, є списки щодо кримських татар. Є списки наших полонених, які перебувають на території РФ", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що офіс "Кримської платформи" працює також і над тим, щоб допомагати сім'ям незаконно затриманих українців.

"Окремо щодо пошуку людей, про яких ми не знаємо, де вони, наприклад щодо кримських татар, які жили в Криму чи потрапили за ґрати. Окремо питання також щодо допомоги сім'ям, які залишились без свої чоловіків, бо їх арештували через політичні переконання, то по цьому працює офіс "Кримської платформи", - сказав президент.

"Я не знаю, чому кричать про воєнний стан. Але я вважаю, що від цього постраждає економіка, все постраждає. Ми зараз не готові. Ми не готові до цього. Це - інформаційний тиск і це все б'є по нашій економіці. Навіть те, що всі розповсюджують інформацію, що "завтра війна". Всі повинні зрозуміти. Ймовірність ескалації є, а я вважаю, що цю інформацію надто гучно підтримують: і у нас, і за кордоном. Але треба бути дуже обережним", - сказав Зеленський.

"Щодо засідань РНБО. Є дві речі: закриті рішення, їх дуже багато ухвалюється і ви про них навіть не знаєте, бо вони направлені на безпеку нашої держави... Ці важливі документи ви не зможете побачити. Або побачите тоді, як мине час і їх можна буде відкривати. А інші рішення РНБО, які не проходять в таємному форматі, наше суспільство бачить", - пояснив Зеленський.

Пресконференція Зеленського: рішення РНБО діляться на закриті та відкриті

"Щодо фракцій. Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників "Слуги народу". Тому я вам хочу сказати, що не варто зустрічатися з людьми, які дають таку інформацію, тому що ці люди розповсюджують фейки, а значить розповсюджують фейки і з інших питань, підбурюючи людей. Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, з головами комітетів, зустрічався з Олександром Корнієнком, коли він був керівником партії, а також зустрічаюся з деякими міністрами", - заявив Зеленський.

Він також додав, що раз на тиждень у нього проводиться нарада, на якій обговорюються питання, які розглядаються на засіданнях Верховної Ради.

Як зазвичай відбуваються зустрічі Зеленського з представниками "Слуги народу"

"Не треба порівнювати історію Захарченка (очільник МВС часів Януковича Олександр Захарченко - ред.) і Єрмака. По-перше, Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. По-друге, пан Єрмак навпаки повертав людей, яких власник вашого каналу - товаріщ Петро Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном. Він дійсно провів з багатьма колегами дуже важливі операції. Я вважаю це недоцільно втрачати дуже потужну людину тільки тому, що пану Петру (Порошенку - ред.) він не подобається", - зауважив президент.

Це недоцільно втрачати дуже потужну людину тільки тому що пану Петру він не подобається – Зеленський про Єрмака

"Я не буду розпускати парламент. Поки нічого не змінюється. У мене дуже проста стратегія: у мене є обов'язки, я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні. Опалення домівок пережити нам, економічна ситуація — все це важливо. Тому розпускати, якщо депутати голосують, — я навіть не розумію, сенс який", — повідомив президент.

Крім того, глава держави зазначив, що жодних рішень, які суперечать його обіцянкам та Конституції України ухвалено не буде.

"Щодо ініацітив законодавчих. 1-го грудня у мене буде звіт у Верховній Раді України щодо законодавчих змін чи указів. Все це буде 1-го грудня. Якщо можна, не забігати вперед. Окрім того, ми обіцяли, що нічого нового, що суперечить обіцянкам чи Конституції, точно не буде", — наголосив Зеленський.

"Депутати дуже хочуть скорочуватись до тих пір, поки вони не стають депутатами Верховної Ради. Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення депутатів, і воно буде обов'язково зроблене. Це важливо", - пояснив президент.

Зеленський розповів, чи скоротять кількість депутатів Верховної Ради

Президент зазначив, що наступні вибори, можливо, будуть мати функцію онлайн-голосування. Водночас Зеленський не вказав, яким саме чином це відбуватиметься. При цьому наголосив, що люди й надалі зможуть голосувати звичним способом у кабінках.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це було б дуже круто. Але це не скасовує голосування (офлайн - ред.). Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори. Чи це через "Дію"? Зовсім не факт", — розповів глава держави.

Питання щодо онлайн-виборів проробляє Міністерство цифрової трансформації України. Проте таке рішення не може бути чинним без схвалення Верховної Ради.

"Ми проробляємо (питання онлайн-голосування - ред.) з найкращими компаніями. Цифрову митницю, електронні вибори, а також перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft і Apple. Але про це дуже предметно може розповісти Михайло Федоров", — зазначив президент.

Зеленський розповів про ймовірність під час наступних виборів проголосувати онлайн

Зеленський вважає колишнього секретаря РНБОи Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п’ятого президента Петра Порошенка – людиною, яка втратила Донбас. Президент висловив упевненість, що такою ж є і думка "більшості суспільства".

"Щодо питання втрати Криму. Так от, пан Турчинов, я його не звинувачую, один з тих людей, які втратили Крим, а Порошенко – один з тих, хто втратив Донбас. Це моя думка", - сказав президент.

"Я не можу назвати прізвища людей, які займалися Цемахом і тими вбивцями" - Зеленський відповів на питання втрати Криму

"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми в прогресі і на великій війні щодо деолігархізації. Про це можна предметно говорити", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що через деолігархізацію державні підприємства, наприклад "Укрзалізниця" та аеропорт "Бориспіль", стали прибутковими.

"Ми в прогресі і у великій війні щодо деолігархізації" - Володимир Зеленський

"Мені здається, ми повинні займатися стратегічними речами в державі. Ми почали судову реформу, це велика боротьба із суддями. Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом, але ми перемогли... Там, де я бачу зраду, на вищому рівні, щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачите рішення РНБО щодо контрабандистів. Потім це підтверджується у багатьох судових справах... Тисячі якихось посадок — вони дрібні. Громадськість цього не бачать, адже це не медійні персони. Отаких медійних посадок люди не бачать, тим не менш, вони відбуваються", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський заявив про початок судової реформи та боротьби із суддями

"Є заборгованість НАК "Нафтогаз Україна" перед "Укрнафтою". Але хтось же зробив так, що Ігор Валерійович став партнером держави в "Укрнафті" і це було ще до нас. Питання розділення було давно і воно не вирішене. Якщо не буде розділення "Укрнафти", то є велика ймовірність, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" можуть виграти суд, бо державна заборгованість дуже велика, у декілька мільярдів. Я знаю, що у нас наразі немає грошей у бюджеті платити будь-кому, включно з компаніями Коломойського, і ми це не можемо собі допустити. Цим я займаюся, а судовими справами — ні", - сказав Зеленський.

"У нас наразі немає грошей у бюджеті платити будь-кому" : Зеленський про заборгованість перед Укрнафтою

Зазначив, що ця сторінка в житті української розвідки підірвала репутацію нашої держави.

"Я вам вже навіть не кажу, як росіяни на це відреагували. Я отримав інформацію, як вони раділи, що нас "удєлали". Мені соромно за цей епізод в житті розвідки і видатних українських розвідників. Я кажу відверто, що ми були слабкі у цій операції. Через те, що Бурба розповідає цю інформацію, нічого хорошого для репутації немає", — сказав Зеленський.

"Мені соромно за цей епізод в житті розвідки": Зеленський прокоментував ситуацію з "вагнерівцями"

"Через те, що він (Бурба - ред.) зараз розказує цю інформацію нічого гарного в цьому немає. Наприклад, ми отримали інформацію і попередили його, що на нього готується замах. Не всередині держави, слава Богу. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому "Альфу", все що потрібно. Потужну охорону", - заявив глава держави.

Хто і коли готував замах, а також чи є підозрювані у цій справі, президент не повідомив.

Пресконференція Зеленського: як вдалося попередити замах на Бурбу

Проте Зеленський відмовився це робити.

"Це була операція під назвою "Бурба", яка уже закінчилась. Пана Бурбу я особисто не дуже добре знав, коли я прийшов, то хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили, але це могли бути сутички. Він коли був на службі у СБУ. Він цим займався, але його Петро Олексійович вирішив зберегти і поставив керівником розвідки. Він не розвідник, а працівник СБУ. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, що мені відома", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що нібито Бурба на своїй посаді торгував інформацією.

"Паралельно з резиденцією, де тимчасово живу я, проживав товариш Бурба. Відремонтував за 11 мільйонів. Він бізнесмен. Але це розвідка - це ж не Бесарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію - і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Такий керівник розвідки не влаштовував і майбутнього міністра оборони Тарана. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знали - і великі бізнесмени також. І я про це також знав. Я попросив доповіді кожної розвідки - щотижневі доповіді. Сідала розвідка, сідав я як верховний головнокомандувач. Я отримував все це, потім голова комітету розвідки аналізував все це - і ми робили висновки разом. Про ту інформацію, про яку зараз ми з вами починаємо говорити, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не говорилося", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Бурба керував блокуванням транспорту на Майдані.

Керував блокуванням транспорту на Майдані та пропонував продати інформацію Росії: Зеленський про Бурбу

Зеленський заявив, що за останній тиждень щоденно мав по кілька міжнародних розмов з керівництвом Євросоюзу, США, Британії, Франції, Німеччини, які він проводив через дії журналіста Юрія Бутусова. Глава держави заявив, що Бутусов — це перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по збройних формуваннях на Донбасі. Внаслідок цього міжнародна спільнота почала вимагати пояснень від України.

Така сама ситуація, за словами Зеленського, сталася і з інформацією щодо Василя Бурби.

"Хочу Вам нагадати... Коли я став президентом, я з Вами зустрічався в офісі студії "Квартал 95", Вас привів Богдан. Він сказав мені: "Ось людина, яка працювала на Ігоря Валерійовича Коломойського, коли той захищав Дніпропетровську область". Я Вам одразу тоді сказав, що не ділю людей, хто на кого працює. Я сказав, що мені все одно і давайте робити сильну команду", — розповів президент.

Зеленський сказав, що при цьому був присутній також Руслан Рябошапка, який раніше був адвокатом Коломойського.

"З якоїсь причини ми тоді були в нормальному діалозі, як будувати країну. Які є питання в міністерстві оборони. Але Вам не дали жодної посади, пан Бутусов", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про знайомство з Юрієм Бутусовим в офісі студії "Квартал 95"

"Я щоденно ухвалюю 100 рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх ухвалюю, рухаюсь вперед. У мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством. У своєму гаманці я не маю медіа, зовсім, щоб хтось допомагав комунікувати", - заявив Зеленський.

Зеленський перелічив свої глобальні помилки за час перебування на посаді глави держави.

Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення

"Довіра - глобальна помилка. Це що стосується кадрових рішень. Різним людям - як досвідченим, так і не дуже. Я вважаю, що це номер один. Ви ж знаєте, якщо ти запропонував людину на керівника структури. Ви ж знаєте, риба гниє з голови. Я не знав, що таке спокуса у ВР, не знав, що так можна любити крісло. Я достатньо міцний хлопець, я не хотів цьому навчитися тут і ділити людей на "людей і особин". Більше став любити своїх собак", - сказав Зеленський.

Крім того, глава держави уточнив, що вважає, що йому "потрібно було сильніше діяти з точки зору домовленостей з РФ".

"Треба було більше ризикувати. Думаю, що це можна виправити, просто вирішення деяких проблем спринтерське, а є стайерське. Я дуже хотів спринт та перемогти в ньому, але перейшов зі спринту в програму більш тривалу", - зазначив він.

Володимир Зеленський перелічив свої глобальні помилки за час перебування на посаді голави держави

"Не хочу бути циніком і жартувати на ці теми. Наступна зима прийде - це я точно можу обіцяти нашому народові.

Кораблі йдуть, у нас є контракти - 11 кораблів. Наступні контракти - в грудні, мені здається, додаткові контракти щодо вугілля. Крім нашого особистого - його не вистачає - ви повинні імпортувати тими чи іншими можливостями.

Президент нагадав, що Україна сьогодні не імпортує вугілля з Росії чи з Казахстану.

"З Казахстаном, наприклад, є питання, пов'язані із залізницею. Питання щодо вагонів, яких немає. Ми не можемо звідти отримати вугілля. Вихід - це кораблі", - зазначив він.

За словами президента, що стосується газосховищ, в Україні сьогодні ситуація краща, ніж була у будь-який рік.

"Не хочеться через затримання вугілля палити газ. Тому що ми обмежили комуналку - не хочеться, щоб ми втрачали. Це буде дуже дорого коштувати через ціну на вуголь і ціну на газ - велика різниця між ними", - сказав він.

Володимир Зеленський відповів на питання щодо наступного опалювального сезону

"Ви можете не зі зла служити олігархам, Савіку, я вас не звинувачую, але ви служите (олігархам - ред.). Ви виходите, говорите. Є багато маніпуляцій. Я вас не звинувачую, але ви є одним з дестабілізаторів в Україні. Ви берете одну тему, енергетичну – "Держава не закупила вугілля" і т.п. Ви знаєте, що таке теплова генерація? Державі належить менше, аніж приватним структурам. Відповідальність за закупівлі лежить на приватних структурах. Це повинна бути солідарна робота. Якщо я домовляюся на вищому рівні зі США, щоб припливло сюди 11 кораблів вугілля, я що кажу: "Нам давайте, а ДТЕК не давайте". Оце називається "об’єднані зусилля". Хоча ще вчора на вашому каналі я побачив: "Немає нічого", "Не готові", "Не закупили". Це ж війна, важко домовитися про це вугілля. Воно ж раніше імпортувалося з Росії. А якщо у нас не вистачає електрики, ми повинні імпортувати. Ви тут же показуєте "не можна електрику імпортувати з Білорусі". Як не можна?! А якщо не вистачить на якесь місто?! Навіть на голову не натягнеш, що у вас там робиться", - емоційно пояснив Зеленський.

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"Щодо державної дачі – я маю на це повне право. Я не хочу жити в цьому готелі, я повинен купити дім, зняти його. Але щоб я не зробив, ви все одно будете приїжджати до мене, запускати дрони. Об’єкт "Синьогори" – захищений об’єкт, хоча ви використовували дрони. І це порушення законодавства. Щодо дітей. Як я і обіцяв, на держдачах, де я поки що є і маю на це повне право, є багато будівель. І вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Це вже рік. Ця обіцянка повністю зроблена. Це складний період, коли виселяємо людей, зокрема Бурбу, про якого ви згадували. Вони всі з нами судяться. Це не так просто зробити", - сказав президент.

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Зеленський заявив, що через розслідування деяких журналістів його родина не святкує нічого в публічних місцях і не виходить без охорони. Утім, глава держави зауважив, що він жива людина і має право інколи на відпочинок.

"Чому ми говоримо у форматі, що я начебто виправдовуюся. Я жива людина і маю право інколи відпочивати. Для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати. Це неправильно. Я жива людина і маю право на відпочинок і особисте життя. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони, завдяки вам вони майже нічого ніде не святкують", - заявив емоційно Зеленський журналісту "Української правди" Михайлу Ткачу.

Зеленський також запросив Ткача на свій день народження.

"Для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати" – президент України

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"Я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це буде пов'язано з підтримкою моєї особистості народом України і не з маніпулятивними рейтингами, вони є різні. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться люди. Якщо люди за щось кажуть дякую, кажуть є помилки. В мене є діалог. Якщо люди відкрито говорять, що мене підтримують, тоді я тільки буду думати, йти на другий термін чи не йти", — сказав президент України.

Він також наголосив, що таке важливе рішення ухвалюватиме зі своєю сім'єю.

"В мене вже дорослі діти. І я точно буду ухвалювати рішення зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію", — зазначив Зеленський.

"Я не вирішую це питання, вирішувати буде суспільство": Зеленський відповів, чи йтиме на другий термін

Пізніше під час пресмарафону Зеленський більш емоційно прокоментував імовірність балотування на другий президентський термін.

"Вони так бояться, Гордон (журналіст Дмитро Гордон - ред.) аж зі штанів вистрибує: "Не должен идти, не должен...". Господи-Боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу як діти мої ростуть. Ось це я маю. "Должен" тільки їм. Позорище...", - сказав Зеленський.