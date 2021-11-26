Зеленський прокоментував можливість запровадження в Україні воєнного стану

Зеленський вважає, що введення воєнного стану негативно вплине на економіку.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не готова до запровадження воєнного стану, оскільки це негативно вплине на економіку.
Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.
"Я не знаю, чому кричать про воєнний стан, але я вважаю, що від цього постраждає економіка, все постраждає. Ми зараз не готові. Ми не готові до цього. Це - інформаційний тиск і це все б'є по нашій економіці. Навіть те, що всі розповсюджують інформацію, що "завтра війна". Всі повинні зрозуміти. Ймовірність ескалації є, а я вважаю, що цю інформацію надто гучно підтримують: і у нас, і закордоном. Але треба бути дуже обережним", - сказав президент Зеленський.
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