Президент розповів, що буде з "нормандським форматом" та Мінськими домовленостями

Президент розповів, що буде з "нормандським форматом" та Мінськими домовленостями

За його словами завдяки Мінську вдалося домовитися про режим "тиші" на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський розповів, що буде з "нормандським форматом" та Мінськими домовленостями.

Також читайте Зеленський назвав умову, за якої готовий сісти за стіл перемовин зі старими політичними елітами

Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Загальмувалося все. У нас була "нормандська зустріч" у березні місяці. Після "нормандської зустрічі" друга зустріч через ковід, чи не через ковід не відбулася. "Нормандський формат", Мінськ був єдиним. Я казав, що ми підемо паралельним шляхом. Ми заздалегідь це почали. Процес іде. Чи буде результат дипломатичного шляху із залученням США, ми побачимо", - сказав Зеленський.

Щодо Мінська, за словами президента, це єдине що працювало, навіть режим припинення вогню став можливий завдяки цим переговорам.

"Загинуло 66 людей. Але не тисячі. Але потім сталася ситуація з Мінськом. Ніхто не літає у Мінськ. Багато причин, чому "нормандія" не така актуальна, як тоді. Тому що тоді були всі заряджені на результат, я так вважав. І треба було дуже швидко діяти. Тому березень-квітень, ми розуміли, що це унеможливлює тримати ситуацію актуальною", - додав очільнк держави.

Варто зазначити, що раніше в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель заявила, що заплановані зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і лідерів країн "нормандської четвірки" не відбулися через різні підходи сторін. Також, за словами Меркель, вона просила російського президента Володимира Путіна про те, аби саміт у "нормандському форматі" відбувся ще за її каденції. Але й цього не сталося.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада. За його словами, ще 29 жовтня Москва направила до Києва, Берліна і Парижа своє бачення того, який би міг мати вигляд "проєкт підсумкового документа зустрічі, але досі не отримала реакції". Лавров зазначив, що Москва "очікує реакції на пропозицію", однак 11 листопада засідання неможливе в будь-якому разі, бо на цю дату у нього, мовляв, "дуже щільний графік".

Онлайн-трансляцію пресмарафону дивіться на ТСН Live у Facebook та YouTube і підписуйтеся на наші сторінки.