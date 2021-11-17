Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відхилила пропозицію щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада.

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розповів, чи обговорюється наразі нова "нормандська зустріч" на фоні напруженої міжнародної ситуації.

Про це він розповів 17 листопада в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми будемо працювати над новою повноцінною зустріччю міністрів закордонних справ "нормандського формату". Хочу сказати, що ту заяву, яку виголосили Франція і Німеччина після нашої з ними зустрічі трьохсторонньої, була чіткою щодо Росії. Чітко покладається відповідальність за ескалацію на Росію", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також наголосив, що заяв про наслідки для Росії за агресію від партнерів замало, потрібні санкції та військова підтримка.

"Чітко написано, що для РФ будь-які агресивні дії матимуть конкретні наслідки. Заяви це добре. Вони важливі, їх не треба применшувати Але рецепт успіху - це саме заяви, санкції і військова підтримка України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Франція та Німеччина попередили Росію про наслідки у разі нової спроби порушити територіальну цілісність України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн Жан-Іва Ле Дріана та Гайко Мааса, яку вони опублікували після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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