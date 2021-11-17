Ізраїль завдав ракетних ударів по околицях Дамаска

Сирійська протиповітряна оборона збила одну з ізраїльських ракет.

Армія оборони Ізраїлю у ніч проти середи, 17 листопада, випустила з боку Голанських висот дві ракети у напрямку порожньої будівлі на південь від Дамаска.

Про це повідомляє сирійське інформагентство SANA.

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Зазначається, що сирійська протиповітряна оборона збила одну з ізраїльських ракет. За попередніми даними, загиблих і постраждалих внаслідок авіаударів немає.

Ракетний обстріл відбувся через тиждень після ізраїльського авіаудару по об'єктах на узбережжі Сирії та в центрі країни, внаслідок якого двої сирійський військовиї отримали поранення, а в уряді заявили про завдання матеріальних збитків.

Від початку громадянської війни в Сирії у 2011 році ізраїльські ВПС здійснили сотні авіарейдів на об'єкти сирійських військ та союзних із ними проіранських формувань. У такий спосіб Ізраїль намагається запобігти посиленню позицій Ірану на території Сирії.

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