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Рада прийняла закон про штрафи за продаж ліків дітям

Рада прийняла закон про штрафи за продаж ліків дітям

УНІАН

Сума штрафу становитиме від 6 800 до 23 800 гривень.

Верховна Рада України прийнала закон про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. У другому читанні "за" проголосували 315 нардепів.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції з Верховної Ради.

Ще у червні парламентарі прийняли цей законопроект за основу. А тепер народні депутати підтримали законопроект в цілому.

Новий закон передбачає, що продаж ліків малолітнім дітям, а також доставка препаратів кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу. Сума штрафу становитиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень - 13 600 гривень).

В разі, коли правопорушення протягом року буде вчинене повторно, штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13 600 гривень - 23 800 гривень).

Слід зазначити, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.

Нагадаємо, Україна планує закупити нові ліки прямої дії на коронавірус. Підписання документів, орієнтовно може відбутися у листопаді-грудні.

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